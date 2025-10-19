Se conoce identidad de colombiano que habría sobrevivido a bombardeo en supuesto narcosubmarino en el Caribe

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos entraron en un complejo momento en las últimas horas después de que se conoció que un ciudadano colombiano sobrevivió a un bombardeo contra un supuesto narcosubmarino y que otro habría fallecido en un ataque a una presunta narcolancha.

(Lea también: “Funcionarios del gobierno de EE. UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía”: Petro).

El primer caso fue confirmado tanto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como por las autoridades colombianas que recibieron al hombre en la tarde de este sábado 18 de octubre en el aeropuerto de Bogotá.

Hace algunos minutos el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio algunos detalles sobre la identidad y la llegada de este ciudadano. Se trata de un hombre llamado Jeisson Obando Pérez, de 34 años, quien fue repatriado.

“Llega a Colombia y va a ser procesado según la justicia, porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga. Llegó con traumas en el cerebro, sedado, dopado, respirando con ventilador. Fue atendido por las autoridades, pero sobre todo recibido por la Fiscalía. Eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy”, explicó Benedetti en un video publicado a través de sus redes sociales oficiales.

Petro aseguró que Estados Unidos violó la soberanía de Colombia

En el otro caso, que tiene que ver con un presunto asesinato, la víctima sería un pescador que habría salido de La Guajira, según registró el sistema de medios públicos RTVC. Al parecer era un hombre identificado como Alejandro Carranza. Según sus familiares, simplemente su embarcación se había varado cuando fue víctima del bombardeo.

La noticia fue replicada por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que Estados Unidos había pasado por encima de la soberanía de Colombia.

"Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EEUU.“, advirtió Petro en su cuenta oficial en la red social X.