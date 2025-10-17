Impactante video de las protestas en la calle 26: uniformado de la UNDMO resultó herido con lanza

En la tarde de este viernes 17 de octubre se registraron fuertes protestas protagonizadas por comunidades indígenas en la calle 26 de Bogotá. La situación se recrudeció cuando los manifestantes empezaron a arrojar lanzas contra los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes conocida como Esmad).

Los disturbios han sido tan fuertes que, según cifras preliminares, ya se han registrado por lo menos cuatro policías heridos. Un impactante video que fue publicado a través de las redes sociales mostró a uno de los uniformados de la UNDMO que recbió el impacto de una lanza.

El artefacto quedó clavado directamente en su antebrazo, pues consiguió atravesar el traje de protección que estaba usando. En las imágenes se observa cómo sus compañeros y funcionarios del Distrito tratan de brindarle los primeros auxilios.

Entre tanto, también se han reportado afectaciones en los servicios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que queda justamente sobre la calle 26.

Secretario de Gobierno reaccionó a los actos violentos en las manifestaciones de la calle 26

Entre tanto, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, rechazó los ataques que sufrió la Fuerza Pública durante las manifestaciones registradas en las últimas horas.

“Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos 4 uniformados de la Policía de Bogotá”, informó Quintero.

Así mismo, señaló que ya se completan cinco días desde la llegada de estos manifestantes a la capital del país y advirtió que cuando se presentaron riesgos para la ciudadanía la Policía tuvo que intervenir.

“Sin embargo, más allá de afectaciones al inmobiliario y transporte público, hasta hoy no se habían presentado acciones violentas. Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”, informó Quintero.

Así está la movilidad en Bogotá en esta jornada de movilizaciones

