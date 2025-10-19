María José Pizarro arremetió contra Abelardo de la Espriella y dijo que hay un “lobby grotesco” contra Petro

La crisis diplomática que están atravesando Colombia y Estados Unidos a raíz de los bombardeos que ha hecho la administración Trump en el mar Caribe ha generado crispación entre distintos líderes políticos. En las últimas horas la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro aseguró que hay un “lobby grotesco” que busca sabotear a Colombia y al gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Pizarro contestó una publicación del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien respaldó las acciones de Trump y arremetió contra Petro.

“Se revela el grotesco lobby de la ultraderecha y el statu quo en Washington, para sabotear a Colombia y desprestigiar al Presidente Gustavo Petro. Los mismos que se beneficiaron del conflicto y construyeron su poder aliados con mafias y paramilitares hoy quieren señalar a nuestro presidente”, sostuvo Pizarro

Así mismo, señaló a varias figuras políticas de estar dispuestas a “hipotecar” la soberanía de Colombia a cambio de entregar la “dignidad” como nación volviendo a promover una guerra contra las drogas que consideró fallida.

“Frente a eso, defendemos un camino distinto: Un gobierno que prioriza la vida sobre la guerra, que combate la desigualdad para arrancar de raíz la violencia. Nuestra estrategia fortalece a la Fuerza Pública; la dirige con inteligencia contra las grandes estructuras criminales, mientras ofrece alternativas legales a los más pobres”, sostuvo Pizarro.

Además, concluyó que restablecer las relaciones con Venezuela no implica promover el narcotráfico, sino recuperar la presencia del Estado en la frontera.

Cancillería rechazó las declaraciones de Trump sobre Petro

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el presidente Gustavo Petro era un “líder del narcotráfico”, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado de prensa en rechazo a sus declaraciones.

“Estas acusaciones constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del Presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico en nuestro país, logrando, en sus años de gobierno, las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás logradas en la historia reciente, además de impulsar una lucha orientada a erradicar de manera integral el flagelo de la droga en toda la región“, indicó la Cancillería en su pronunciamiento.