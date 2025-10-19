Indignante: falso veterinario le causó la muerte a un canino por un mal procedimiento

Fiscales del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializaron a tres personas que estarían involucradas en dos hechos distintos en los que se generaron graves afectaciones a perros en Medellín (Antioquia).

Caso ‘Aquiles’

La veterinaria Daniela Montes Tapia y un hombre que se presentaba como profesional en la materia sin contar con título, experiencia e idoneidad, identificado como Luis Fernando Galvis Blanco, realizaron un procedimiento quirúrgico a un rottweiler de nombre ‘Aquiles’ para extraerle una pepa de mango que se había tragado.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la intervención, realizada el 30 de agosto de 2024, en un inmueble del barrio Popular, no atendió los protocolos médicos ni contó con las medidas sanitarias y de asepsia. Estas omisiones le ocasionaron al canino un cuadro infeccioso, que finalmente le causó la muerte.

Por todo lo anterior, la pareja fue imputada por el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.

9 caninos recuperados en Sinaí

El 15 de septiembre de 2023, en una vivienda del barrio Sinaí, las autoridades encontraron a 9 perros (4 adultos y 5 cachorros) que presentaban precarias condiciones corporales y permanecían en un ambiente insalubre. Los caninos fueron recuperados y trasladados a un centro especializado para su rehabilitación.

En ese sentido, María Esneda Alzate Aguirre, la tenedora de los caninos, fue imputada por el delito de maltrato animal.

Es importante señalar que la penalización del maltrato animal en Colombia, tiene una larga historia, sin embargo el hito más relevante y el que tipificó el maltrato animal como un delito en el Código Penal con penas de prisión y multas fue la Ley 1774 de 2016, expedida el 6 de enero de 2016.

Antes de esta ley, existía la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales), que ya establecía deberes para con los animales y creaba contravenciones (sanciones de tipo policivo o administrativo) por actos de crueldad.