Condenan a integrante de grupo delincuencial ‘Los Porras’, por crimen de líder comunal en Cúcuta

Un hombre armado que haría parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los de Porras’ o ‘La Familia de la P’ ingresó a un restaurante en Cúcuta (Norte de Santander) y disparó en varias oportunidades contra el líder social y fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos, Giovanny Luna Cárdenas, causándole la muerte.

Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para judicializar a todos los involucrados en el crimen, ocurrido el 10 de enero de 2024, permitieron identificar a una persona que participó en la planeación. Se trata de Jhonatan Andrey Sánchez Balaguera, alias Orejas, quien vigiló a la víctima, alertó sobre sus movimientos y rutinas, indicó al sicario el momento en el que debía atacarla y le diseñó la ruta para que pudiera escapar

De igual manera, se conoció que era el encargado de entregar las armas de fuego a los demás integrantes de ‘Los de Porras’ para que ejecutaran diferentes acciones delictivas, como el homicidio de un hombre en vía pública de Cúcuta, el 1 de febrero de 2024.

Por todo lo anterior, Sánchez Balaguera fue capturado, imputado y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Posteriormente, mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía, aceptó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

La negociación judicial fue avalada por un juez penal de conocimiento, que lo condenó a 21 años y 3 meses de prisión.