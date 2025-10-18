Capturan cuatro integrantes de una red delictiva denominada ‘Los Sureños’: robaban usuarios bancarios

Los hurtos en la modalidad de fleteo perpetrados durante el último año en Neiva (Huila) tenían un patrón delictivo que fue descubierto por la Fiscalía General de la Nación. Usuarios del sistema financieros eran ‘marcados’ en entidades bancarias ubicadas en centros comerciales y seis barrios específicos, vigilados de cerca, seguidos en motocicletas y asaltados con armas de fuego en medio de intimidaciones.

PUBLICIDAD

Lea también: Video: hombre con brazalete del Inpec fue sorprendido por la Policía robando celulares en Bosa

Las evidencias y los registros de cámaras de seguridad recuperados en, por lo menos, seis eventos delictivos, permitieron identificar a cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los Sureños’. Estas personas son señaladas de participar en robos registrados en los sectores Villa Café, Quirinal, Granjas, Bosques de Tamarindo, San Martín de Porras y Calixto, en los que habrían mantenido comunicación permanente a través de videollamadas.

La cuantía de lo apropiado en estos casos supera los 284 millones de pesos.

Los presuntos involucrados fueron capturados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Neiva y Aipe (Huila); Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Durante los operativos les incautaron cinco celulares, una motocicleta, 1.300 dólares en efectivo, entre otros elementos

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Huila les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los afectados con la decisión son: Israel González Buitrago, alias El Viejo, posible cabecilla; Karla Melisa Cabrera Pinilla, alias La Japonesa; Charith Idnoha Gutiérrez y Darwin Gallo Ortega, alias Gomelo.

Las investigaciones continúan. Los elementos materiales probatorios indican que ‘Los Sureños’ estarían implicados en ‘fleteos’ perpetrados en Florencia (Caquetá), Cali (Valle del Cauca) y Popayán (Cauca).