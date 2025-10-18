“Son 72 viajes con la plata de los colombianos”: Cabal sobre visitas de Petro al exterior

La senadora criticó al primer mandatario por sus viajes al exterior. Fotos: Presidencia y Helber Vargas - PUBLIMETRO

El manejo que el presidente Gustavo Petro les ha dado a las relaciones internacionales ha sido duramente criticado por la Oposición. De hecho, en las últimas horas la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó la cantidad de viajes que el primer mandatario ha hecho al exterior.

Entre otras cosas, a través de su cuenta oficial en la red social X, Cabal indicó que un juez amparó un derecho de petición que había radicado ante la Presidencia con el fin de conocer detalles de un viaje que el presidente Petro hizo a Japón entre el 2 y el 6 de septiembre de este año.

Además, aprovechó para recordar que el primer mandatario ha hecho numerosas salidas hacia el exterior durante los tres años que lleva en el Gobierno.

“Luego de una lucha jurídica logré que Presidencia me diera los datos completos sobre el viaje de Petro al Japón entre el 2 y el 6 de septiembre de 2025. Petro ha viajado desde el 2022 a 27 países, permaneciendo más de 166 días por fuera. Son 72 viajes internacionales con la plata de los colombianos y sin resultados”, advirtió la senadora del Centro Democrático en X.

¿Cómo fue la visita de Petro a Japón?

En efecto, en septiembre pasado el presidente Petro hizo una visita a Japón y participó en varios eventos y reuniones con funcionarios del gobierno nipón.

Tuvo un encuentro con la Liga Parlamentaria de Amistad Colombia–Japón, con el primer ministro Shigeru Ishiba y con el Comité Económico Conjunto de la Federación Japonesa de Empresarios (Keidanren), de acuerdo con la información compartida en su momento por la Presidencia.

Adicionalmente, visitó la ciudad de Osaka y participó en la Expo Mundial 2025 en la cual se reunieron delegaciones de cerca de 160 países.