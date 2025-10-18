“Informe mentiroso”: Petro a Estados Unidos sobre la descertificación de la lucha antidrogas

En alocución televisada sobre Seguridad y Defensa Nacional, cultivos ilícitos, el jefe de Estado dijo que la comisión de investigación que contrata el Gobierno de Colombia, para mirar cómo es el tema de los cultivos de hoja de coca de Colombia, tuvo errores que no fueron corregidos y así los presentó Naciones Unidas al planeta.

En su explicación, con mapas satelitales, el presidente Petro mostró los puntos rojos de concentración de cultivos ilícitos, que se focalizan principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo y la región del Catatumbo, así como los territorios donde se siembra temporalmente y, los que más destacó, los pintados de verde, que son los que han sido abandonados.

En este sentido, el mandatario aseguró que la medición que hicieron fue totalizando la producción de hoja de coca en todos los segmentos, lo que derivó en un supuesto crecimiento de los cultivos ilícitos y, por ende, de mayor producción de cocaína.

Por esta razón, enfatizó que “la suma, la totalidad, me hubiera dado una potencialidad de producción de cocaína muy inferior a la que Naciones Unidas publicó mundialmente, cuando su estudio aplicó la productividad de la zona roja a todo, y desconoció que la mitad de los cultivos de hoja de coca en Colombia hoy están abandonados”.

“Me dirán, ¿están abandonados porque hubo una política del gobierno? No; están abandonados porque en esta zona de la selva no se puede exportar ni a Europa ni a Estados Unidos. En Estados Unidos se mantiene el mismo consumo de antes, en Europa se está expandiendo", aseguró.

Tomando como base lo anterior, el presidente aseguró que “la trampa: decirle al mundo que tenemos un potencial de cocaína más alto que lo que había en el 2022, sustancialmente más alto, solo porque los señores de la Comisión, con la complicidad del director de drogas de esa época, y la ministra de Justicia de esa época, que supo, porque yo mismo reuní el equipo cuando recibí el estudio, y dije que este problema metodológico existía, y lo dejó publicar”.

“Al dejarlo publicar, bueno, mala fama, dicen que lo que hicimos no sirve, y los Estados Unidos, en el gobierno de (Donald) Trump, nos descertificó sobre la base de esta trampa, de esta mentira”.

En su análisis, el mandatario preguntó: “¿Y ustedes por qué nos descertificaron? Si hemos demostrado que somos el gobierno que más ha incautado, no solamente en volumen, sino en relación al crecimiento de los cultivos de hojas de coca, de la historia del mundo, ¿por qué precisamente con esas cifras terminaron descertificándonos? A ningún presidente le habían hecho eso".

Por ello, el jefe de Estado sentenció: “Pues no puede ser por estos datos, tiene que ser porque hay otro motivo que no es la política de drogas” y comentó que si esto está pasando “estamos ante un gobierno que tiene un propósito predeterminado, y solo usa el dato si le sirve. Le servía ese dato mentiroso al gobierno de Trump para descertificarnos y decir que entonces Estados Unidos se podía inundar de cocaína, cosa que no es cierta, porque se está inundando de fentanilo”.

“Es una excusa mal construida, porque aquí demuestro, con argumentos, que el potencial de producción de cocaína es diferente”, anotó.