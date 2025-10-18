Gustavo Petro anuncia que cambiará el director de la Policía Nacional: “Hay unas fallas”

Enfrentó fuertes críticas por hablar sobre el clítoris de las mujeres. (Foto: Redes sociales)

Durante la alocución presidencial del presidente Gustavo Petro este viernes 17 de octubre, el mandatario dio a conocer que realizará unos cambios en la Policía Nacional, empezando por el director de la institución.

“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido cambio del director”, expresó el jefe de Estado.

Petro señaló que "ha hecho un gran trabajo, hay unas fallas que debemos sobre montar profundamente".

Aunque no fue claro en las razones del cambio, el jefe de Estado hizo un énfasis especial en la necesidad de mejorar profundamente el trabajo de la Policía en el territorio.

Incluso el presidente se refirió a la Policía de Medellín, “Debo recibir un informe mucho más detallado, pero en Medellín no puede existir parapolicía, está prohibido por la Constitución de Colombia”.

Petro también justificó su decisión en las diferencias que hay entre las cifras de homicidios de la Policía y Medicina Legal, ya que la institución de la Fuerza Pública señala que hubo un incremento de 3% y la entidad investigadora argumenta de un 8%.

Petro propone integrar la Policía de Colombia con la de Venezuela

Luego de presentar unos mapas en los que mostró “las calumnias” que según él se han dicho contra Colombia y que desde hace muchos años ha revelado las relaciones entre el narcotráfico y el poder.

“Es lo que he dicho aquí con malinterpretaciones que se necesita una coordinación con las fuerzas militares y de Policía de Venezuela, porque si no la cocaína sale por aquí toda. Aquí hay que integrar las Policías, la inteligencia venezolana y colombiana”, dijo Petro.

Además, agregó que en Manaos hay que integrar las Policías de todas la selva amazónica de Colombia, Venezuela, la Guyana, Ecuador, Perú y Bolivia.

“Es para poder realmente construir una política eficaz a escala suramericana y del caribe”,