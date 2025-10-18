“Hay que integrar la Policía y la inteligencia con Venezuela”: Petro

Este viernes, 17 de octubre, el presidente Gustavo Petro durante a alocución, en la que advirtió solo tenía 40 minutos se dedicó a hablar sobre los cultivos de coca y cómo sale del país. Además, volvió a referirse a que los ataques con misiles son contra pescadores y no contra los narcotraficantes, porque esos están viviendo en las ciudades de lujo. También, dijo que la Policía y la inteligencia debe integrar con Venezuela.

Luego de presentar unos mapas en los que mostró “las calumnias” que según él se han dicho contra Colombia y que desde hace muchos años ha revelado las relaciones entre el narcotráfico y el poder.

Petro dice que se debe integrar la Policía y la inteligencia con Venezuela para enfrentar el narcotráfico

“Es lo que he dicho aquí con malinterpretaciones que se necesita una coordinación con las fuerzas militares y de Policía de Venezuela, porque si no la cocaína sale por aquí toda. Aquí hay que integrar las Policías, la inteligencia venezolana y colombiana”, dijo el presidente mientras señalaba el mapa del norte del país.

Además, dijo que en Manaos hay que integrar las Policías de todas la selva amazónica de Colombia, Venezuela, la Guyana, Ecuador, Perú y Bolivia.

“Es para poder realmente construir una política eficaz a escala suramericana y del caribe”, dijo el presidente.

