Presunto fletero murió y otro quedó herido luego que conductor reaccionara cuando intentaron robarlo

En la tarde de este viernes, 17 de octubre, se registró un hecho en el que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían intentado robar a un conductor de un vehículo, al que intimidaron con un arma de fuego, pero durante la reacción este les tiró el carro y ambos quedaron mal heridos en el suelo. El hecho se registró en el barrio Cristo Rey de Medellín.

Uno de los presuntos delincuentes perdió la vida en el sitio, mientras que el otro resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial por las autoridades que llegaron a atender el accidente.

De acuerdo con la información suministrada por Denuncias Antioquia, lo que inicialmente se habría indicado que se trataba de un accidente; terminó teniendo un giro, al confirmarse que se trató de un intento de fleteo en el que la víctima se defendió.

“Fuerte accidente de tránsito se registró en la Avenida Guayabal con la calle 16, sector Cristo Rey, donde un motociclista perdió la vida. Según información sujetos en motocicleta y con arma de fuego pretendían hurtar al conductor de un vehículo quien reaccionó tirándoles el carro a los delincuentes, en el hecho un delincuente falleció y otro resultó lesionado”, indicó el vocero de Denuncias Antioquia.

Uno de los presuntos fleteros quedó muy mal herido, sangrando por la cabeza y muy cerca se encontró el arma de fuego con el que habrían intimidado al conductor.

El otro de los presuntos fleteros murió encima de la moto que habría utilizado para ejecutar el hurto.

Ahora, el conductor del vehículo seguramente se enfrentará a un proceso judicial, en el que deberá demostrar que su reacción fue proporcional a la amenaza que estaba enfrentando y que se pueda demostrar que se trato de un acto en defensa propia.