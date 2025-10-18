“Le pido que desarme los grupos con los que está hablando”: Galán a Petro por los desmanes en la Embajada

Carlos Fernando Galán le pidió a Petro desarmar los grupos con los que negocia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los hechos ocurridos en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde manifestantes quisieron vandalizar el consulado, pero además agredieron por medio de flechas a integrantes de la Policía.

El mandatario capitalino expresó en sus redes sociales:

“Lo sucedido hoy en Bogotá, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, fue un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque“.

Renglón seguido Galán aseguró que le pidió a la Policía controlar la situación por medio de la fuerza.

“Inmediatamente empezaron los ataques, ordené el uso de la fuerza por parte de la Policía para retomar el orden. Lo haremos las veces que sea necesario para proteger a los bogotanos y resguardar su integridad y sus bienes”, detalló.

En ese sentido, le pidió a la Fiscalía investigar “esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá”.

“Le exijo al Gobierno Nacional el desmonte de estos grupos armados. No puede estar negociando con milicias de choque que atacan con flechas y artefactos explosivos a la fuerza pública”, agregó.

Galán concluyó afirmando que no permitirá la violencia en la ciudad y hará uso de la fuerza las veces que sea necesario.

“En Bogotá la violencia no tiene cabida y seguiremos acudiendo al uso legítimo de la fuerza las veces que sea necesario para garantizar el orden público en la ciudad.

Por otro lado, el alcalde capitalino confirmó que hubo cuatro uniformados lesionados.

“Rechazamos además el hecho de que cuatro miembros de la Policía resultaron heridos en estos hechos”.