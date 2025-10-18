Video: hombre con brazalete del Inpec fue sorprendido por la Policía robando celulares en Bosa

Captura de un ladrón que con brazalete del Inpec, robaba celulares en Bosa.

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Bosa, capturó a un hombre de 33 años por el delito de hurto.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de patrullaje y fueron alertados por la ciudadanía sobre el hurto a una mujer en la zona. De inmediato, se dirigieron al lugar indicado y observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó huir. Tras una breve persecución, fue interceptado y reducido con el apoyo de la comunidad en el sector de Las Margaritas.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el teléfono celular que había sido hurtado momentos antes. El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por las lesiones ocasionadas por la comunidad.

Se estableció que este hombre contaba con medida de detención domiciliaria por tentativa de homicidio y portaba un brazalete electrónico del INPEC. Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Según las autoridades, en lo corrido del año 2025, la localidad de Bosa ha registrado una reducción del 10 % en los casos de hurto a personas, con 937 hechos menos en comparación con el mismo periodo de 2024.

Tres personas fueron detenidas por hurtar un vehículo de plataforma en Bogotá

En otro operativo, la Policía de Bogotá logró la detención o captura en flagrancia de dos hombres y una mujer implicados en el hurto de un vehículo, vinculado a una plataforma de servicio digital.

Los hechos se presentaron cuando el conductor aceptó un servicio solicitado por tres pasajeros en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy en el suroccidente de Bogotá.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el ilícito y recuperaron el vehículo hurtado, el cual fue entregado a su propietario.