“Ordené el máximo cuidado”: Petro lamenta que organizaciones indígenas atacaran la Embajada de Estados Unidos

Petro rechazó el ataque a la Embajada de Estados Unidos.

La compleja situación de orden público que se vive en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, hizo que el presidente Gustavo Petro reaccionara sobre las agresiones por parte de los manifestantes a los policías que tratan de controlar la situación.

En su cuenta de “X” (antes Twitter), el mandatario aseguró que ordenó cuidar el consulado norteamericano.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá”, expresó Petro quien lamentó que tras haber llegado a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’, otro grupo indígena “radical” realizara estos hechos.

“Mal que después de llegar a un acuerdo con el “Congreso de los Pueblos” para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas. La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales", escribió el jefe de Estado.

Carlos Fernando Galán también se pronunció

Por su parte, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, igualmente rechazó los hechos en la embajada por medio de un mensaje en sus redes sociales.

"Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos“, escribió el mandatario capitalino.

El alcalde aseguró y lanzó una fuerte advertencia:

"A esta hora, se mantiene la intervención policial sobre la Avenida El Dorado. Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia. Así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU. Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy“.