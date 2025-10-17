Video: manifestantes atacaron la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y se enfrentaron a la UNDMO

Ataque a la Embajada de Estados Unidos por parte de manifestantes.

En la tarde de este viernes 17 de octubre, manifestantes se dieron cita en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, con el objetivo de vandalizarla y ocasionarle daños en la infraestructura.

Todo parece indicar que los individuos encapuchados que participaron de esta protesta, serían estudiantes de la Universidad Nacional e integrantes de organizaciones indígenas que se encontraban en el campus de esta institución educativa.

En redes sociales se han filtrado videos de la compleja situación de orden público que hay en la zona, donde la UNDMO ha tenido que intervenir y enfrentarse con los manifestantes.

Incluso de acuerdo al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, cuatro policías estarían heridos ya que los encapuchados estaría manipulando artefactos explosivos y flechas.

“Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos 4 uniformados de la Policía de Bogotá”, expresó el funcionario.

Quintero dio a conocer cómo se dio la manifestación:

“Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”.

La embajada de Estados Unidos cerró sus operaciones

Anticipando la compleja situación que iba a pasar, la Embajada norteamericana en Bogotá decidió suspender sus servicios consulares debido a “grandes movilizaciones” previstas en la tarde.

“Las protestas podrían extenderse hasta la noche. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las grandes protestas, ya que pueden tornarse violentas”, agrega la Embajada.

Por otro lado, también se ha conocido que las estaciones de TransMilenio fueron vandalizadas.