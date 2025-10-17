Juez le ordena a Petro pedir disculpas por comentario sobre las mujeres y el clítoris

Una mujer interpuso una tutela a raíz de un comentario que hizo el presidente Gustavo Petro en uno de sus consejos de ministros, cuando se refirió a la necesidad de que las mujeres “acompasaran” su sexo con su mente. Pues bien, un juez le dio la razón a la ciudadana y le ordenó al primer mandatario rectificar sus afirmaciones.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo será una gran mujer”, aseguró el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros transmitido el pasado 17 de septiembre.

En el fallo, se lee que el togado consideró que, en efecto, las palabras del primer mandatario reafirman la discriminación histórica que ha pesado sobre las mujeres. Por ello, le ordena retractarse a través de un nuevo consejo de ministros transmitido en los canales oficiales y pedir disculpas por sus declaraciones.

“En efecto, la expresión reproduce estereotipos de género, de tipo sexista y patriarcal que afectan directamente la integridad moral, la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. En ese sentido, si bien la Constitución protege el derecho a la opinión como manifestación de la libertad de expresión, tal derecho como todos, tiene límites. Así como como sucede en este caso, que involucra actos de discriminación que reproducen la violencia estructural contras las mujeres en razón a su género”, se lee en la decisión judicial.

Además, advirtió que las leyes establecen que hay discursos que no se pueden pronunciar en tant hace apología a la discriminación, como en el caso de las afirmaciones que hizo el presidente Petro.

Adicionalmente, le recordó al primer mandatario que sus discursos son especialmente relevantes dado el cargo que ostenta y la responsabilidad que debe tener frente al mismo.

La tutela interpuesta por la mujer no solo le pedía a la justicia proteger sus derechos, sino también los de su hija, pues argumentaba que la afirmación del presidente “relega a la mujer a un papel meramente corporal, dañando la dignidad y autonomía femenina, además de afectar la formación de principios democráticos en los menores que presencian ese discurso”.