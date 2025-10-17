Ladrones pidieron servicio de transporte por aplicación y trataron de robarle el carro al conductor en Kennedy

En las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá informó que en el barrio Castilla de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, tres sujetos intentaron robarse un carro haciendo uso de un aplicación digital para engañar al conductor.

“Los hechos se presentaron cuando el conductor aceptó un servicio solicitado por tres pasajeros en el barrio Castilla. Minutos después, fue intimidado con un arma de fuego y despojado de su vehículo, siendo abandonado en el sector de Visión Colombia”, informó la Policía de Bogotá a través de un comunicado de prensa publicado en la mañana de este viernes 17 de octubre.

De acuerdo con la narración compartida por las autoridades, la víctima del robo denunció de inmediato estos hechos ante los uniformados de la Policía. Los agentes, que se encontraban realizando labores de patrullaje, activaron de inmediato un plan candado.

El carro fue devuelto al propietario

Poco después, la Policía consiguió ubicar e interceptar el vehículo unas cuadras más adelante, en el mismo sector de Castilla, específicamente en la intersección de la carrera 78 con calle 8B.

“Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el ilícito y recuperaron el vehículo hurtado, el cual fue entregado a su propietario”, indicó la Policía en su boletín de prensa.

Entre tanto, advirtió que los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía y podrían ser judicializados por los delitos de hurto y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

“En lo corrido del año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la captura de más de 29.200 personas por diferentes delitos, así como la incautación de 1.211 armas de fuego ilegales, lo que representa un incremento del 20 % respecto al año anterior”, concluyó la Policía.