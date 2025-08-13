Petro vincula a Álvaro Leyva con atentado contra Miguel Uribe Turbay

La tensión política en Colombia escaló este 13 de agosto luego de que el presidente Gustavo Petro, a través de su apoderado legal, radicara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de su excanciller Álvaro Leyva. El documento, revelado por el periodista Melquisedec Torres, contiene acusaciones que han generado fuertes reacciones en el ámbito político y judicial.

Uno de los apartados más explosivos del texto es la hipótesis de que Leyva habría instigado el atentado que cobró la vida del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido semanas atrás y atribuido a la disidencia armada de las FARC, conocida como la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez.

“Un atentado atribuido a la disidencia de las Farc comandada por Iván Márquez, estructura con la cual el propio Leyva había tenido contacto directo, y cuya vigencia afirmó conocer en 2023”, indica la denuncia.

Aunque el propio documento reconoce que no hay pruebas directas que vinculen a Leyva con el ataque, plantea que existen “fundamentos para investigarlo por instigación como modalidad autónoma de intervención punible”.

En la denuncia también se señala que Leyva habría construido una narrativa pública destinada a socavar la legitimidad del presidente. “A través de sus cartas abiertas, declaraciones a medios y los audios filtrados por el diario El País, Leyva construyó una narrativa de alta carga emocional, simbólica y política [...]”, donde se insinuaba que Petro tenía problemas mentales y consumía sustancias prohibidas.

Una de las piezas clave es una publicación de Leyva del 3 de febrero, en la que advertía: “¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar?”, aludiendo a un trino de Petro que generó una crisis diplomática con Estados Unidos.

El gobierno también critica que Leyva nunca rechazó públicamente el atentado contra Uribe ni desautorizó sus comentarios sobre Iván Márquez, lo que, en un contexto tan delicado como el colombiano, podría ser interpretado como una forma de legitimación del accionar criminal.

Esta denuncia añade una nueva capa de conflicto entre Petro y uno de los funcionarios más cercanos durante los primeros años de su mandato, y podría marcar un antes y un después en la ya tensa dinámica política del país.