Marco Rubio dijo que Petro ha sido “errático” y que en el gobierno Trump hay preocupación por Colombia

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos siguen siendo tensas por cuenta de los comentarios que han hecho funcionarios y altos dignatarios de ambos países. En las últimas horas se conocieron unas fuertes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

(Lea también: Video: presidente Petro confundió el nombre de Miguel Uribe cuando estaba pidiendo un minuto de silencio).

En medio de una entrevista que le hicieron en un programa de radio llamado Sid & Friends in the Morning, Rubio cuestionó duramente el comportamiento del primer mandatario colombiano y señaló que la situación actual de Colombia inquieta a la administración Trump.

“Estamos muy preocupados por Colombia. Desafortunadamente, el presidente de Colombia, este tipo Petro, ha sido bastante errático en sus decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo. La gente olvida que a principios de los 90 Colombia era básicamente un estado fallido. Es decir, estaba al borde del colapso, y lucharon tan duro para recuperar el país de los cárteles. Y solo pensar que podría retroceder debido a la violencia política o la violencia del narcotráfico o lo que sea es simplemente desgarrador", sostuvo Rubio en medio de la entrevista.

Pese a todo, indicó que tienen fe en que la institucionalidad de Colombia, los militares y la rama judicial “no estén a favor de este plan de juego que se está llevando a cabo ahora mismo”.

Presidente Petro dijo que podría impedir visita de alto funcionario de Estados Unidos

En las últimas horas se conoció que la administración Trump envió a su subsecretario de Estado, Cristopher Landau, a Bogotá con el fin de asistir al funeral de Miguel Uribe Turbay.

Antes de su visita oficial, Landau hizo unas declaraciones que generaron molestia en el gobierno colombiano. “Esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista. El senador fue atacado hace un par de meses y luego murió”, sostuvo el alto funcionario.

PUBLICIDAD

El propio presidente Gustavo Petro le respondió al subsecretario de Estado e incluso indicó que, de quererlo, podría impedir su visita a Colombia.

“Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo, y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, comentó el primer mandatario colombiano. Y sostuvo que aunque lo señaló de comunista, lo que ha hecho es implementar algunas de las enseñanzas de Jesucristo.