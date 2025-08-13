“Mi prioridad no son los venezolanos”, Abelardo De La Espriella sobre su relación con el gobierno de Nicolás Maduro

Uno de los precandidatos presidenciales de nuestro país que más atención mediática ha generado durante los últimos meses ha sido el abogado penalista Abelardo De La Espriella. El barranquillero lleva bastantes años siendo un referente de su profesión por la relevancia de sus representados, además de sus polémicas declaraciones que poco a poco han ido tomando fuerza hasta el día de hoy, donde ya se encuentra aspirando al máximo cargo de la nación.

Uno de los bastiones de su campaña ha sido el apoyo a las ideas de la extrema derecha, misma que identifica a millones de colombianos y que lo ha llevado a criticar airadamente el funcionamiento y acciones que ha hecho el gobierno del presidente actual, Gustavo Petro, así como el actuar de otros dirigentes del extremo político opuesto, como el caso de Nicolás Maduro, quien es de los dirigentes más polémicos en la historia de Latinoamérica.

Teniendo en cuenta esto, en medio de una entrevista concedida por el precandidato a PUBLIMETRO COLOMBIA, se le cuestionó por su relación con el gobierno de Venezuela en caso de que llegue a ser presidente de la nación, a lo cual respondió con bastante certeza lo siguiente:

“No hay ninguna posibilidad, no habrá ni relaciones con Maduro, con Cuba, Nicaragua ni con ningún régimen autoritario en el mundo... Aquí hay más de tres millones de venezolanos, mi prioridad no son los venezolanos, son los colombianos... Se necesita la inventiva del sector privado, aquí hay más de tres millones de venezolanos, más de un millón y medio que son ilegales o que están delinquiendo”.

Además de esto, el barranquillero aseveró que lo primero será resolver los problemas que hay dentro de nuestro país, con la población nacional, antes de ayudar al pueblo venezolano: “El que esté delinquiendo y esté ilegal tiene que regresarse a su país, con o sin Maduro. Porque aquí hay muchos problemas para estar lidiando también con los problemas de la comunidad venezolana que, lo siento, pero cuando yo le resuelva el problema a mi gente, si sobra con gusto, les ayudo”.