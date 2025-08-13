Abelardo de la Espriella habló de la polémica con Vicky Dávila: “a ella la asesoré varias veces”

En entrevista con PUBLIMETRO, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió al cruce de trinos que sostuvo con Vicky Dávila en los últimos días, quien también tiene intención de lanzarse a la Presidencia.

“Mi amistad sigue sobre la mesa. Yo no tengo ningún resentimiento. Me parece que todas estas cosas hacen parte del fragor de la política. Yo no tengo ningún problema en que si a ella le va mejor que a mí apoyarla. Y no tengo ningún problema en recibirla si a mí me va mejor. Esto no es un tema personal. Es un tema de país”, sostuvo De La Espriella.

Adicionalmente, calificó a Dávila como una mujer valiente y honesta

Los señalamientos de Vicky Dávila contra Abelardo de la Espriella por su relación con Álex Saab

Durante el fin de semana pasado, la precandidata presidencial Vicky Dávila manifestó que no tenía intención de recibir el apoyo de Abelardo de la Espriella porque había representado en el pasado a Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro.

"Tú, Abelardo, has defendido criminales, yo los he denunciado. Por eso tenemos caminos distintos. No es nada personal. Es coherencia, principios. Aquí estamos hablando de la presidencia, de rescatar a Colombia de las garras de la extrema izquierda y del narcotráfico, no de hacer karaoke. Tú defendiste a Alex Saab, un criminal, testaferro de Maduro, y te pagaba por ello, yo lo denuncié“, indicó la precandidata presidencial a través de su cuenta en la red social X.

Sobre esto, De La Espriella se limitó a señalar que la defensa de Álex Saab fue simplemente parte de su ejercicio profesional.

“Durante 22 años como abogado defendí personas como Rosa Elvira Cely, Natalia Ponce de León, al mismo presidente Uribe, al esposo de Vicky, a ella misma la asesoré varias veces. La prueba de que mi ejercicio profesional fue ajustado a la ley, como corresponde, es que nunca tuve ni una sanción disciplinaria ni tampoco un proceso penal por mi actuación como abogado litigante”, concluyó el abogado y precandidato presidencial.