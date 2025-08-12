Vuelve y juega: otra vez utilizaron un bus de TransMilenio para hacer un trasteo en Bogotá

TransMilenio es el principal medio de transporte masivo de Bogotá y es utilizado por más de cuatro millones de personas a diario en la ciudad, pero eso no significa que sea cuidado por todos los usuarios del sistema. Los problemas que aquejan al sistema, además de los colados, son la falta de respeto por las normas internas de TransMilenio, por lo que lastimosamente no es raro ver el incumplimiento de las mismas.

Una de las faltas que más molestan a la comunidad es el subir con carga sobredimensionada al sistema, como lo han sido neveras, motos, sofás y demás elementos. El más reciente escenario de este tipo fue grabado y compartido en redes sociales y dejó en evidencia como transportaban una nevera con todo y microondas en TransMilenio.

El vídeo deja ver como un hombre subió al sistema con una carretilla y en ella llevaba amarrada una nevera, un microondas y otros elementos propios de un trasteo. Varias personas se han quejado de este tipo de situaciones en el sistema, en donde no se respeta el sistema ni a los demás usuarios.

Pasajero convierte TransMilenio en barbería

Un pasajero que viajaba en la ruta J23 de TransMilenio grabó un momento inusual que ya se volvió viral en TikTok: un hombre está peinando cuidadosamente el cabello de otro mientras el bus circula lleno.

Con maleta en mano y ánimo relajado, el “peluquero de TransMilenio” peluquea a otro joven en una silla, ajustando mechones ajenos, mientras los usuarios observan entre risas y asombro.

El video ha sido compartido miles de veces, generando comentarios en tono de humor y de crítica sobre el uso del espacio público en el sistema de transporte. Aunque no representa peligro para la seguridad, sí cuestiona los límites de convivencia en un medio tan saturado como éste.