De no creer: un paradero del SITP fue convertido en barbería y en una veta de ropa de segunda

El espacio público en Bogotá ha perdido el valor y el respeto que tenía en años anteriores por la ola de inseguridad que atraviesa la capital del país. A esto se le suma que la cultura en la ciudad ha tenido una evidente degradación comparada a lo que era en años pasados; por esto, no es raro ver escenarios como el visto en un paradero del SITP, el cual ahora se utiliza como barbería y como una venta de ropa de segunda.

La situación se presentó, aparentemente, en inmediaciones del parque El Tercer Milenio, ubicado al sur de la ciudad, en donde recicladores y habitantes de calle han decidido apoderarse del espacio público, al punto de creerse dueños de paraderos del SITP y zonas públicas a sus alrededores.

Ahora bien, gracias a lo que grabó un ciudadano desde un carro particular en medio del característico trancón de la ciudad se pudo ver como un grupo de habitantes de calle se apoderaron de un paradero del SITP para realizar actividades que no están permitidas en estos entornos públicos.

Los individuos montaron en el paradero una barbería, la cual en el momento en el que se grabó el vídeo estaba en pleno funcionamiento, ya que estaban cortándole el cabello a un hombre. De igual forma, en este mismo lugar montaron una venta de ropa de segunda, tal vez con el fin de que no se mojara la ropa, aprovechando el techo del paradero.

Esta situación llenó de indignación a cientos de personas en redes sociales, ya que no es la primera vez que este tipo de escenarios se presentan. Solamente el mes pasado se grabó como en medio de un bus de TransMilenio dos hombres realizaban la misma práctica, cortarse el pelo en pleno biarticulado.