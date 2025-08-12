Varios asistentes al velorio de Miguel Uribe Turbay se están sacando fotos con el féretro de fondo

En medio de la velación en cámara ardiente del senador Miguel Uribe Turbay, en el Salón Elíptico del Congreso de Colombia, a donde han llegado familiares, allegados, congresistas y ciudadanos, muchos asistentes han sorprendido al aprovechar la oportunidad para sacarse fotos con el féretro de fondo.

Durante este martes 12 de agosto se ha dado la oportunidad para que la ciudadanía se acerque a despedir al asesinado líder político y en medio del desfile de personas ha sorprendido que muchas de las personas que han desfilado lo primero a lo que apuntan es a sacar sus celulares para fotografiar el ataúd en donde reposan los restos mortales de quien fuera precandidato presidencial.

Incluso, algunos fueron más allá y posaron ellos mismos para la foto con el féretro de fondo en una escena que se ha repetido una y otra vez durante las diferentes transmisiones.

En un directo de Noticias Caracol quedó en evidencia como varias de esas personas aprovechan para hacerle la selfie e incluso una de las personas presentes pareciera ofrecerse a tomarle la foto a quienes van pasando.

Esta situación ha dejado varios comentarios en redes sociales en donde se atribuye como una falta de respeto ante los familiares, pero que muchos reflejan como falta de empatía de muchos colombianos ante una situación de este tipo.

Por un motivo u otro, lo cierto es que varios de los asistentes no han tenido reparo y en su paso por el Salón Elíptico del Congreso han aprovechado para tener una foto de recuerdo con el ataúd de Miguel Uribe Turbay como fondo.