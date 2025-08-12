¿Boyacá Chicó puede ser sancionado por su pancarta sobre el asesinato Miguel Uribe Turbay en el FPC?

Boyacá Chicó se fue de frente por la muerte del exsenador Miguel Uribe Turbay y en su más reciente partido en el fútbol colombiano sentó postura con una pancarta con la que sus jugadores saltaron al terreno de juego, pero que podría ser causal de sanción de acuerdo con el reglamento local e internacional.

Previo a su duelo ante La Equidad, por la sexta jornada de la Liga Betplay, el cuadro Ajedrezado salió con la pancarta que señalaba “Mataron La Esperanza 🕊️ Que En Paz Descanse senador Miguel Uribe Turbay”.

Más allá de unas condolencias, este es un claro mensaje con tintes políticos, algo que se evita al máximo en el fútbol desde los propios reglamentos de la FIFA y que también está reseñado en las normas internas.

Al respecto, el reglamento interno de la Liga Betplay señala que “Se prohíbe cualquier acto especial relacionado con política, religión, actos que inciten al odio o a la violencia y cualquier otro acto discriminatorio".

En los aspectos internacional, en el Código Disciplinario de la FIFA le exige a “Las federaciones miembro y los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la seguridad en los estadios y en sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos. Sin perjuicio de la responsabilidad que tienen respecto de la conducta inadecuada de su propia afición, serán responsables de cualquier tipo de incidentes, entre los que se hallan los enumerados en el apartado

e) el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

El mismo organismo deja claro que: “La FIFA se declara neutral en materia de política y religión. Se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA” y esto se debe implementar en cada federación y ente del fútbol con fines de “independencia y prevención de injerencias políticas”.

Tanto el reglamento interno como el código disciplinario de la propia FIFA señala la prohibición de cualquier acto político en el fútbol, algo que se saltó Boyacá Chicó y por lo que podría ser castigado por su mensaje sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay que llegó con un mensaje de tintes políticos.