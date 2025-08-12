Esta es la costosa multa por parquear mal en Bogotá; ¿se pueden llevar el carro a los patios?

Tomada de la cuenta de (X) de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el 13 mayo de 2024.

En Bogotá se han impuesto más de 28.000 comparendos por estar mal parqueado; esta es la costosa multa que deben pagar los infractores y la estrategia que montó la Alcaldía de Galán para reducir este comportamiento.

Como parte de la estrategia “En mi casa nos mueve el respeto”, la Secretaría Distrital de Movilidad inició en este 2025 una serie de operativos para enfrentar esta problemática que afecta la movilidad y el buen uso del espacio público en la ciudad.

“El fortalecimiento del componente jurídico nos ha permitido actuar con mayor contundencia frente a quienes insisten en incumplir las normas. No se trata solo de sancionar, sino de proteger la vida, el espacio público y el derecho de los peatones, ciclistas y demás conductores”, afirmó la secretaria de Movilidad de la ciudad, Claudia Díaz Acosta.

Dentro de las medidas, entre enero y mayo se realizaron 7.487 operativos en los que se impusieron 28.871 órdenes de comparendo, se inmovilizaron 8.122 vehículos y se suspendieron 212 licencias de conducción por actores viales que cometieron dos o más infracciones relacionadas con el mal parqueo.

Cabe acotar que fueron tres los puntos críticos de la ciudad en los que se focalizaron estopa esfuerzos, Kennedy, Chapinero y Usaquén.

¿Cuánto tiene que pagar de multa si lo cogen mal parqueado en Bogotá?

Esta multa está asociada con la categoría Tipo C, más específicamente la C.2, estacionar un vehículo en sitios prohibidos; infracción que para este 2025 equivale a $604.100 pesos.

Tenga en cuenta que las autoridades de tránsito tienen la facultad de inmovilizar su vehículo y llevarlo a los patios si está mal parqueado, aunque si usted está presente en el sitio solo será multado y tendrá que retirar al automotor del lugar.