El último adiós a Miguel Uribe Turbay: detalles sobre el funeral y el lugar donde será sepultado el senador (Foto: Xinhua y redes sociales)

En una jornada marcada por el luto nacional, Colombia se despide del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto tras permanecer más de dos meses hospitalizado a causa de un atentado ocurrido en el occidente de Bogotá, el pasado 7 de junio. Su deceso, a los 39 años, ha conmocionado tanto a la opinión pública como al ámbito político nacional.

Para rendirle homenaje, el Congreso de la República instaló una Cámara Ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde el féretro reposó durante tres días, hasta este miércoles 13 de agosto. Durante este periodo, familiares, amigos cercanos, senadores, representantes, miembros del gabinete ministerial y ciudadanía en general se acercaron para despedir al senador.

Tres días de duelo institucional en el Congreso de la República

En reconocimiento a su trayectoria y compromiso público, las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes suspendieron las sesiones plenarias del 11 al 13 de agosto. “El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación democrática al país”, indicó el Congreso mediante un comunicado.

La Cámara Ardiente fue decorada con flores, velas, símbolos religiosos y una bandera nacional que cubrió el féretro, en señal de honor y respeto. Esta tradición solemne permite a los asistentes rendir tributo a personalidades públicas que han dejado una huella significativa en la vida nacional.

Funeral en la Catedral Primada: asistencia de líderes políticos, personalidades, horarios y cierres viales

El cronograma para este miércoles comenzará a las 9:00 a.m. con un homenaje reservado para familiares y congresistas en el Congreso de la República. A las 12:00 del mediodía, se celebrará la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia, la cual será oficiada por el cardenal José Luis Rueda Aparicio, máxima autoridad eclesiástica del país. Finalizada la ceremonia, el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio Central, donde se dará sepultura al senador.

El funeral contará con la asistencia de figuras del alto gobierno, incluidos el presidente y la vicepresidenta de la República, expresidentes, miembros del Congreso, magistrados de las altas cortes y representantes diplomáticos. También participarán líderes sociales, empresarios y ciudadanos que han seguido de cerca la trayectoria de Uribe.

Uno de los aspectos más destacados del acto fúnebre será la presencia de un delegado del Gobierno de los Estados Unidos. Se trata del subsecretario de Estado Christopher Landau, enviado por la administración del presidente Donald Trump, y segundo al mando del secretario Marco Rubio.

Landau arribó a Bogotá el martes 12 de agosto y se espera que emita declaraciones durante su visita, centradas en la situación de seguridad en Colombia. En una reciente entrevista, el funcionario manifestó:

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”.

Además, añadió: “Esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también exigió justicia por el crimen y se mostró preocupado por el clima político en Colombia.

Ante la magnitud del evento, la Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció un plan operativo especial para garantizar el orden público, la movilidad y la seguridad de los asistentes. El dispositivo contará con el acompañamiento de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, personal médico de emergencias y gestores de diálogo. Además Se dispondrán cierres viales temporales y planes de desvío, así como puntos de información y orientación ciudadana para quienes participen en la jornada.

Tenga en cuenta los cierres viales programados para la movilidad de mañana:

8:00 a.m. a 6:00 p.m.: Cuadrante entre Calle 7 y Av. Calle 19 y entre Av. Carrera 10 y Carrera 7.

4:00 p.m. a 6:00 p.m.: Av. Carrera 7 entre Calles 11 y 26.

⁠9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Av. Calle 26 entre Av. NQS y Cra. 5

9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Cra. 17

“El homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”, aseguró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

La muerte de Miguel Uribe Turbay ha generado no solo muestras de solidaridad, sino también una discusión nacional sobre el futuro del ejercicio político en Colombia, los riesgos que enfrentan los líderes públicos y las medidas de protección que deben reforzarse para evitar tragedias similares.