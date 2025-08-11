Presidencia se pronuncia sobre el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: “Nuestras más sinceras condolencias”

Continúan las reacciones políticas tras conocerse el fallecimiento en esta madrugada del lunes 11 de agosto, del senador Miguel Uribe Turbay. En esta ocasión, la presidencia de la República se manifestó por medio de un comunicado, lamentando la muerte del congresista.

PUBLICIDAD

Lea también: Francia Márquez dedicó sentido mensaje ante el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, “la violencia no puede seguir”

“La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay.Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”, expresaron desde la Casa de Nariño.

Es importante señalar que el senador del Centro Democrático llevaba dos meses luchando por su vida, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en repetidas ocasiones; aunque hubo esperanza de que pudiera despertar, el pasado sábado 9 de agosto su situación se complicó por un derrame que padeció.

Comunicado oficial de la Clínica Santa Fe sobre hora y fallecimiento de Miguel Uribe

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señaló el comunicado, firmado por el doctor Gallardo, director general, y el doctor Linás, director médico corporativo.

La Fundación agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación durante el proceso de atención y pidió máximo respeto por la intimidad de la familia. “Los medios se han portado fantástico con la Fundación y con todo este proceso. Les agradecemos muchísimo y que tengan en consideración el respeto máximo por la familia y por todas las entidades que apoyan a Colombia siempre”, expresó Linares.