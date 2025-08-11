Pastrana arremetió contra Petro y le recordó que las FFMM de Colombia deben servir para la defensa del país y no de ningún otro territorio

El presidente Gustavo Petro encendió nuevamente la polémica en el país y nuevamente puso en riesgo las relaciones internaciones de Colombia con varios países, como Estados Unidos. El mandatario aseguró que estaría dispuesto a realizar una intervención militar si hay un ataque a Venezuela, luego de que Trump anunciara un plan para enfrentar a los carteles del narcotráfico en Suramérica.

Ante esto, el expresidente Andrés Pastrana se fue en contra del mandatario y le envió tremendo mensaje: “Petro ¡Le recuerdo que las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, para la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo y no al servicio de la narcodictadura de Nicolás Maduro!“.

“¿No era usted el que hablaba hace poco de no entrometerse en los asuntos internos de otros estados? Esa orden que usted anuncia públicamente es inconstitucional y no se debe cumplir. Dedíquele mejor el tiempo que le resta a su gobierno al restablecimiento de la seguridad interna“, finalizó Pastrana.

Maduro respondió a la recompensa que puso Estados Unidos por su cabeza

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se refirió al anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre el aumento de la recompensa para quien logre capturarlo. La administración de Donald Trump duplicó el valor de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.

“La vida no puede ser para estar amenazando a los demás, para estar amenazando a los países, para estar creando guerras en todos lados. La vida tiene que ser para el bien, como enseñó Bolívar, como Cristo Redentor nos lo dice diariamente, hacer el bien para recibir el bien”.

Sin embargo, dejó ver una sutil amenaza al presidente norteamericano. “Quien se mete con Maduro y con Venezuela se seca, se seca por siempre y para siempre a la corta o a la larga”, declaró.