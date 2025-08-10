Por no despedirse de un compañero un estudiante fue apuñalado en un colegio de Tunjuelito

Un hecho de violencia e intolerancia se presentó en un colegio de la localidad de Tunjuelito entre dos estudiantes de la institución. Según denunciaron la familia de un menor de 16 años, un compañero lo apuñaló, le intentó coser la herida y lo amenazó para que no lo delatara.

El colegio ubicado en el barrio El Tunal vio como un estudiante apuñaló a otro en pleno colegio de camino al salón de clases. El padre de la victima, un menor de 16 años, le aseguró a City Tv que su hijo se encontró con el victimario de camino al salón, se saludaron y cuando el joven se fue a ir le preguntó a su hijo si no se iba a despedir, por lo que le propinó una puñalada en el estómago.

El papá del menor aseguró que luego de que apuñalaron a su hijo lo intimidaron, le echaron alcohol, lo vendaron y que aunque lo intentaron coser su hijo no se dejó. Eso sí, el agresor lo amenazó y le exigió no contarle ni mostrarle la herida a nadie.

El padre denuncia falencias del colegio en la atención a su hijo

Sumado a esto, el padre de la victima aseguró que el colegio no actuó de forma oportuna para evitar el ataque a su hijo, ni mucho menos para brindarle atención médica. Informó que en la institución educativa no le brindaron atención a su hijo, sino que lo hicieron firmar un acta de accidente estudiantil y fue atendido por una ambulancia que llegó sobre las 3:30 de la tarde al colegio.

Finalmente, la familia del menor apuñalado exige que el colegio responda por el ataque en contra de su hijo con un arma cortopunzante y que mejoren las condiciones de seguridad en la institución educativa. Ahora bien, el menor se recupera bien de sus heridas y se encuentra fuera de peligro.