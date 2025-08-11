“Minorías apátridas siguen asesinando”: María José Pizarro lamenta la muerte de Miguel Uribe y pide justicia

Los mensajes de condolencias por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay continúan, en esta ocasión la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, se pronunció en sus redes sociales haciéndole un llamado a la justicia para que el caso no quede impune.

PUBLICIDAD

Lea también: Presidencia se pronuncia sobre el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: “Nuestras más sinceras condolencias”

Pizarro fue clara que aunque no compartían ideas, era necesario que las controversias se resolvieran en el marco de la democracia.

“Lamento profundamente la muerte de Miguel Uribe Turbay colega en el Senado y precandidato presidencial.Mi mensaje de solidaridad y respeto a su familia y copartidarios políticos en estos momentos de dolor y duelo nacional. Miguel Uribe Turbay representaba ideas distintas a las mías, pero su voz debía ser respetada en el escenario democrático. Minorías apátridas siguen asesinando, solo entienden el lenguaje de la violencia y buscan influir en los destinos de la nación con golpes de sangre”, escribió María José Pizarro.

Finalmente, la precandidata presidencial por el Pacto Histórico, pidió que se avancen las investigaciones y que el caso no quede en la impunidad.

“Colombia le exige a justicia que avance en las investigaciones, que no permita que regrese la impunidad. Solo con verdad y justicia será erradicada la violencia política que ha acabado con la vida de Miguel Uribe Turbay y tantos dirigentes políticos que tenían mucho que aportar a esta sociedad”, concluyó.

Esta reacción por parte de la senadora Pizarro, se suma a algunos mensajes de políticos que hacen parte del partido de gobierno; sin embargo, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado, por lo que se espera que en las próximas horas envíe sus condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay.