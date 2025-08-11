Fuerte temblor en Colombia sacudió a Cali, Armenia, Pereira y el occidente del país

El domingo 10 de agosto anocheció con un fuerte temblor en la zona occidental del país que habría sacudido gran parte de la ciudad de Cali. El Servicio Geológico Colombiano confirmó el evento sísmico y constató que el epicentro fue el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca, bastante cerca a Pereira, Armenia y Cali.

PUBLICIDAD

Lea también: Pastrana arremetió contra Petro y le recordó que las FFMM de Colombia deben servir para la defensa del país y no de ningún otro territorio

El reporte entregado por la entidad indica que a las 7:16 de la noche del sábado 10 de agosto, se registró un evento sísmico de magnitud 4,9 en la escala de Richter, a una profundidad de 131 kilómetros.

Según el mapa publicado por el Servicio Geológico Colombiano, el evento se presentó entre ciudades como Armenia, Pereira, Cali, Manizales e Ibagué, siendo la capital del Valle del Cauca (Cali) la ciudad que más fuerte lo sintió.

Por su parte, varias personas en redes sociales aseguraron haber sentido el movimiento telúrico bastante fuerte en la ciudad de Cali. Ahora bien, las autoridades trabajan para determinar si hay heridos, fallecidos, fallas estructurales o cualquier afectación en la ciudad.

Eso sí, le piden a la ciudadanía reportar con las autoridades cualquier incidente que se haya presentado a causa del temblor, siempre y cuando considere que es de importancia para ser atendido por estas.

¿Qué hacer durante un temblor?

Las autoridades recordaron qué se debe hacer en caso de que se presente un temblor: