ICETEX abrió convocatoria para otorgar créditos para quienes quieren continuar su educación superior

El ICETEX abrió la convocatoria para colombianos que tengan formación técnica, tecnológica o universitaria, así como a estudiantes que hayan aprobado al menos cinco semestres en estos niveles, en instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.
PUBLICIDAD
Esta convocatoria está dirigida a financiar programas de educación continuada como diplomados, certificaciones en diversas áreas y capacitaciones en un segundo idioma.
También le puede interesar: Cerca de 100 niñas afro e indígenas de Medellín se formaron en robótica e Inteligencia Artificial
Convocatoria para tener crédito del ICETEX y estudiar en Colombia
“Estamos diversificando nuestra oferta de apoyos para vivir la educación superior. Con las convocatorias de créditos para Educación Continuada, así como la de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), que también se encuentra abierta, el ICETEX le apuesta a financiar programas que proveen a los estudiantes de herramientas necesarias para el desarrollo de nuevas competencias y la actualización de conocimientos para adaptarse rápidamente a un entorno laboral y social”, dijo Álvaro Urquijo Gómez, presidente de la entidad.
Los créditos para educación continuada podrán utilizarse para programas que inicien en el segundo semestre de 2025 y financian hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para matrícula.
Según la institución el pago se hará en dos etapas: el 30% durante la época de estudios y el 70% restante después de la finalización, con un plazo de hasta 24 meses.
Entre los requisitos principales para aplicar están:
- Ser colombiano.
- Estar admitido en un programa con convenio ICETEX.
- Presentar un deudor solidario.
- Haber cursado mínimo cinco semestres en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
- Si el solicitante ha tenido un crédito con ICETEX, debe haber cancelado al menos el 50% de la deuda y estar al día en los pagos.
Las personas interesadas pueden consultar los términos completos de la convocatoria, en la sección Créditos educativos, Plan Saber Más y Plan Segundo Idioma. El proceso se realiza de forma directa y sin intermediarios, y estará abierto hasta el 22 de agosto.