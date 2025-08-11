ICETEX abrió convocatoria para otorgar créditos para quienes quieren continuar su educación superior

El ICETEX abrió la convocatoria para colombianos que tengan formación técnica, tecnológica o universitaria, así como a estudiantes que hayan aprobado al menos cinco semestres en estos niveles, en instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.

PUBLICIDAD

Esta convocatoria está dirigida a financiar programas de educación continuada como diplomados, certificaciones en diversas áreas y capacitaciones en un segundo idioma.

También le puede interesar: Cerca de 100 niñas afro e indígenas de Medellín se formaron en robótica e Inteligencia Artificial

Convocatoria para tener crédito del ICETEX y estudiar en Colombia

“Estamos diversificando nuestra oferta de apoyos para vivir la educación superior. Con las convocatorias de créditos para Educación Continuada, así como la de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), que también se encuentra abierta, el ICETEX le apuesta a financiar programas que proveen a los estudiantes de herramientas necesarias para el desarrollo de nuevas competencias y la actualización de conocimientos para adaptarse rápidamente a un entorno laboral y social”, dijo Álvaro Urquijo Gómez, presidente de la entidad.

Los créditos para educación continuada podrán utilizarse para programas que inicien en el segundo semestre de 2025 y financian hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para matrícula.

Según la institución el pago se hará en dos etapas: el 30% durante la época de estudios y el 70% restante después de la finalización, con un plazo de hasta 24 meses.

Entre los requisitos principales para aplicar están:

Ser colombiano.

Estar admitido en un programa con convenio ICETEX.

Presentar un deudor solidario.

Haber cursado mínimo cinco semestres en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.

Si el solicitante ha tenido un crédito con ICETEX, debe haber cancelado al menos el 50% de la deuda y estar al día en los pagos.

Las personas interesadas pueden consultar los términos completos de la convocatoria, en la sección Créditos educativos, Plan Saber Más y Plan Segundo Idioma. El proceso se realiza de forma directa y sin intermediarios, y estará abierto hasta el 22 de agosto.