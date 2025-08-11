Cerca de 100 niñas afro e indígenas de Medellín se formaron en robótica e Inteligencia Artificial

Cerca de 100 niñas afrodescendientes e indígenas de Medellín y el Valle de Aburrá completaron su formación en los programas Naidí Girls y Naidí Girls Smart Life, liderados por la organización Manos Visibles con el apoyo de la Escuela de Robótica del Chocó, la Universidad EAFIT y la Corporación Flor Púrpura de la capital antioqueña.

En la tercera edición, Naidí Girls contó con la participación de 60 niñas que aprendieron sobre robótica, domótica y programación; mientras que Naidí Girls Smart Life, desarrollado junto al Nodo de EAFIT, formó a 33 niñas en Inteligencia Artificial.

En Medellín niñas se capacitan en robótica, domótica e Inteligencia artificial

Según la organización, las capacitaciones duraron 16 semanas, a través de las cuales dotaron a las participantes con herramientas tecnológicas para abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales.

“Durante siglos nos implantaron que nuestros sueños eran demasiado grandes para nuestros orígenes (...) Pero aquí estamos, contra todo pronóstico, gracias a mujeres que nos han impulsado. Hoy, con el poder de la inteligencia artificial en nuestras manos, somos capaces de reescribir nuestra historia”, dijo Schary Palmera Sánchez, integrante de Smart Life.

Luego de 15 años de trabajo ininterrumpido con comunidades afro e indígenas, Manos Visibles ha convertido la tecnología en un motor de cambio social. A través de la iniciativa Valle del Naidí, la organización no solo ha llevado programas de formación y laboratorios tecnológicos a lo largo del litoral Pacífico colombiano, desde Buenaventura hasta Tumaco, sino que también ha fortalecido su presencia en Medellín con iniciativas como Naidí Girls, Naidí Women y Naidí Girls Smart Life, contribuyendo a cerrar brechas y a inspirar a las nuevas generaciones.