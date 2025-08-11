Falleció el Zarco Aldinever, presunto responsable del magnicidio de Miguel Uribe: lo confirmó MinDefensa

El 5 de agosto de 2025, la organización divulgó un comunicado en el que afirma que el cabecilla fue abatido por el ELN, mediante una emboscada explosiva en la frontera colombo-venezolana. Según esta versión, junto a Zarco Aldinever también murieron alias Einer y otros integrantes de su estructura criminal, quienes serían los responsables del magnicidio en contra de Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto en la madrugada.

PUBLICIDAD

Lea también: Prográmese: el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal cerrarán temporalmente

La muerte del supuesto autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, podría impactar significativamente la investigación en curso y la estructura operativa de las disidencias de las Farc.

El Ministerio de Defensa, a través del ministro Pedro Sánchez, afirmó que es “muy difícil creerle a los criminales”, sugiriendo reserva ante la versión emitida por la organización armada. Por su parte, las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional han señalado que no cuentan con pruebas que confirmen la muerte, y que mantienen contacto con autoridades venezolanas para investigar los hechos.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), destacó en Blu Radio que los comunicados de la Segunda Marquetalia suelen ser auténticos, ya que “rara vez desmienten la muerte de sus cabecillas”. Sin embargo, advierte que la responsabilidad intelectual de crímenes de esta magnitud no suele recaer en una sola persona, lo que implica una posible implicación colectiva del grupo.

Finalmente, Aunque la Segunda Marquetalia ha declarado la muerte de Zarco Aldinever, las autoridades colombianas no han podido confirmarla oficialmente. Este hecho, en plena investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay, agrega incertidumbre sobre el futuro de la disidencia. Se espera que en los próximos días se conozcan resultados más concretos gracias al trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y autoridades venezolanas.