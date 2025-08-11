Prográmese: el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal cerrarán temporalmente

Anuncian que el Portal de las Américas y la estación Biblioteca el Tintal cerrarán temporalmente.

El Distrito informó que por las obras que se realizan de la Primera Línea del Metro de Bogotá, habrá un cierre temporal en el Portal Américas y la estación de TransMilenio Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy,durante el fin de semana del sábado 16 a partir de las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del lunes festivo 18 de agosto.

PUBLICIDAD

Durante este tiempo los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas, sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos.

La ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno.

El Sistema también ofrece alternativas de movilidad en TransMiZonal o SITP en los paraderos ubicados en sitios estratégicos de la localidad que conectan el sector del Portal Américas con los puntos cardinales de la ciudad.

En cuando a los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas, ubicados estratégicamente para que los usuarios puedan desplazarse en distintas direcciones.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá del 11 al 15 de agosto

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Lunes 11 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

PUBLICIDAD

Martes 12 de agosto: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 13 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 14 de agosto: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 15 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5