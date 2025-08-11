Ella es María Angélica Guerra, la mujer que ocupará la curul de Miguel Uribe Turbay

Este lunes, 11 de agosto, sobre las 2 de la madrugada, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió luego de casi dos meses de luchar por su vida, después del atentado que sufrió durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque ocurrió el sábado 7 de junio, cerca de las 5:00 p.m., cuando hablaba en un costado, delante de un árbol, en el Parque “El Golfito”, ubicado en la carrera 82 con calle 22.

En las últimas horas se conoció que María Angélica Guerra López, más conocida en los círculos políticos como “La Tati”, del departamento de Sucre, sería la encargada de ocupar la curul que dejó vacía el senador tras su muerte.

¿Quién ocupará la curul de Miguel Uribe Turbay en el Senado?

Según indica el artículo 274 de la ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), las curules vacantes por fallecimiento deberán ser ocupadas por el siguiente candidato no elegido en la misma lista electoral del partido correspondiente.

Para este caso puntual, el Centro Democrático procederá a cubrir la vacante con la ciudadana María Angélica Guerra López, quien figuraba inmediatamente después de Miguel Uribe Turbay en la lista presentada para las elecciones legislativas de 2022.

“Todavía no está confirmado oficialmente, porque habrá que esperar la certificación del Consejo Nacional Electoral, pero en listados anteriores se nos indicaba que correspondía a la señora María Angélica Guerra”, dijo a medios de comunicación, Gabriel Vallejo, director del partido.

Según La República, el padre de María Angélica, Joselito Guerra, mantiene una alianza estratégica con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático.

Además, durante la campaña legislativa de 2022, Guerra López recibió 37.900 votos, respaldada por el clan familiar en Sucre, lo que representa la continuidad de los Guerra, tras la salida del Senado de su familiar María del Rosario Guerra en el período anterior.

Ella es arquitecta de profesión y ocupó el puesto 14 en las pasadas, por lo que es a quién le corresponde el lugar de Miguel Uribe.