Andrés Julián Rendón convoca a velatón por Miguel Uribe Turbay en la Gobernación de Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, convoca a velatón por Miguel Uribe Turbay al finalizar la tarde de este lunes, 11 de agosto, en La Alpujarra, sede de la Gobernación en Medellín. Sobre las 2 de la madrugada, el senador y precandidato presidencial murió luego de casi dos meses de luchar por su vida, después del atentado que sufrió durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

PUBLICIDAD

El gobernador publicó un video a través de sus redes sociales para extender la invitación a los antioqueños para que participen de esta velatón.

También le puede interesar: “Petro fue el que más odio generó contra Miguel Uribe”: Federico Gutiérrez

Gobernador de Antioquia invita a velatón tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

“Desde esta madrugada, me embargan unos sentimientos de desánimo, impotencia y tristeza por cuenta del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Me conmueve mucho el dolor de su familia, su esposa María Claudia, su papá, su hermana, sus hijos Alejandro, María, Emiliana e Isabela”, dijo el gobernador al inicio del video.

Luego dijo que Miguel tenía solo 39 años, lo que significaba que “tenía toda una vida y una carrera por delante” y recordó que su mamá, la periodista Diana Turbay, también murió por la violencia, el odio y la maldad.

“Hoy todos lloramos a Miguel Uribe Turbay. El pueblo de Antioquia envía un abrazo que esperamos pueda ser sosiego en medio de esta tristeza y preocupación. Esta tarde cuando comience a caer el sol en la Gobernación de Antioquia haremos una sencilla, pero sentida velatón, a la que invito a todos mis paisanos”, agregó el mandatario de los antioqueños.

Rendón terminó diciendo que “necesitamos elevar muchas oraciones, necesitamos congregarnos para exaltar la memoria de Miguel Uribe Turbay. Dios nos ilumine para afrontar con serenidad y firmeza estas heridas, que ojalá podamos reparar, de la democracia”.