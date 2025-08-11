“No hay garantías para hacer campaña”: María Fernanda Cabal lanza duras críticas tras muerte de Miguel Uribe

La senadora María Fernanda Cabal, integrante del partido Centro Democrático, se pronunció con vehemencia luego del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá. El crimen, que ha sacudido al país en un momento de alta tensión política, ha llevado a la congresista a advertir que el panorama electoral rumbo a 2026 se encuentra gravemente comprometido por la violencia y la falta de garantías institucionales.

“El país está siendo devorado por estructuras ilegales que avanzan sin control”, declaró Cabal, quien también expresó su preocupación por el futuro de la democracia en Colombia. La senadora resaltó el doloroso contexto personal de la víctima, quien deja a un hijo de cuatro años, la misma edad que él tenía cuando perdió a su madre en circunstancias similares. “Hoy no hay derecha ni izquierda, hoy es la misma porquería con la base de la financiación del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de armas. Estamos perdiendo el país”, afirmó.

Denuncia contra el Gobierno y la estrategia de seguridad

Cabal fue enfática en sus críticas a la política de seguridad del actual Gobierno. Según la senadora, las decisiones del presidente Gustavo Petro han debilitado la acción de la Fuerza Pública. “Amarrar las manos a quienes deben protegernos mientras se negocia con criminales nos deja en un estado de indefensión”, aseveró. “Es que de verdad parecemos en una película de terror. No hay autoridad porque no se permite”, agregó.

En ese sentido, aseguró que la campaña política deberá replantearse en un formato más virtual, ante los riesgos que representa la exposición pública. “La campaña tendrá que ser mucho más virtual. Tenemos que protegernos la vida”, expresó.

Cabal también criticó la aparente falta de reacción del presidente tras el magnicidio, y cuestionó su cercanía con regímenes como el de Nicolás Maduro. “La garantía jamás nos la va a dar un Gobierno como el de Petro. Nunca. Yo no sé si ya se pronunció Gustavo Petro, si ya se despertó”, concluyó.

Mientras tanto, el Centro Democrático mantiene suspendidas sus actividades proselitistas a la espera de los homenajes póstumos a Uribe Turbay y de las conclusiones del consejo de seguridad convocado por el Gobierno nacional.