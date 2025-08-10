Aproveche los pasajes gratis que ofrece TransMilenio al mes: así puede activarlos

TransMilenio es el sistema de transporte público más importante de Bogotá y a diario es utilizado por más de cuatro millones de personas, ya sea para ir a los sitios de trabajo o estudio, para conocer la ciudad o para regresar a casa en las noches. Por esto, desde el sistema buscan alternativas para que miles de personas que hacen parte de oblaciones vulnerables puedan acceder a pasajes gratuitos mensualmente. Por eso, le presentamos el paso a paso para verificar si aplica para los pasajes gratis al mes de TransMilenio.

Desde TransMilenio mostraron cuál es el proceso para verificar si usted, alguna persona de su familia o alguna persona de su entorno cercano, puede verse beneficiado con este programa de pasajes gratuitos al mes en el sistema de transporte.

¿Cómo saber si puedo tener pasajes gratis de TransMilenio al mes?

Desde TransMilenio recordaron que los pasajes gratis al mes en el sistema se entregan por medio del programa de Ingreso Mínimo Garantizado, con el que personas de poblaciones vulnerables pueden acceder al beneficio para que, entre otras cosas, vean reducidos sus gastos de transporte mensualmente. Si desea verificar si usted puede hacer parte de los beneficiarios del programa, le mostramos el paso a paso:

Ingrese al módulo de consulta en la página web de la Secretaría de Integración Social: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consulta Seleccione su tipo de documento Ingrese su número de documento Digite el número de su tarjeta TuLlave personalizada

Con estos simples pasos el sistema le dirá si usted puede ser beneficiario de este programa mensual que le ofrece pasajes gratis a miles de ciudadanos al mes. Eso sí, desde el sistema recordaron que las poblaciones priorizadas para recibir este beneficio son:

Personas con discapacidad Personas en situación de pobreza extrema y moderna Según la encuesta del Sisbén IV

Así puede activar los pasajes gratis de TransMilenio

Una vez haya verificado que es beneficiario de este programa de la Alcaldía de Bogotá, deberá activar los pasajes gratis en su tarjeta personalizada TuLlave de TransMilenio. Así puede activar el beneficio:

Inserte su tarjeta personalizada TuLlave en los dispositivos de ‘autocarga’ de las estaciones de TransMilenio Seleccione en la pantalla la opción ‘Transacciones Virtuales’ Selecciones la opción ‘Solicitar Subsidio/Convenio’

Ahora bien, si usted no confía mucho en la tecnología y prefiere hacer el proceso con un trabajador de TransMilenio, puede acercarse a cualquier taquilla de recarga del sistema y solicitarle al funcionario que le active el beneficio.