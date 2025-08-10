Aberrante: envían a la cárcel a un hombre que almacenaba y distribuía imágenes de tipo sexual de menores de edad

Envían a la cárcel a un hombre señalado de almacenar y distribuir pornografía infantil.

Como Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez fue identificado un hombre que estaría implicado en el almacenamiento y distribución de fotografías y videos de niños, niñas y adolescentes en actos sexuales.

PUBLICIDAD

Lea también: Indignante: revelan video de un presunto abusador arrastrando a su víctima por el pelo en Buenaventura

Esta persona fue puesta en evidencia por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que detectó el envío de contenido explícito con menores de edad a plataformas virtuales por parte de un usuario colombiano ubicado en el oriente del país.

Con esta alerta, la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, puso en marcha varias actividades investigativas que permitieron conocer que Rodríguez Rodríguez sería el presunto responsable de darle tráfico al material audiovisual desde un inmueble en Villanueva (Casanare).

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, el 10 de enero del año en curso, habría almacenado 17 archivos en su nube personal y posteriormente compartido la ruta de acceso para que contactos de diferentes lugares del mundo ingresaran a verlos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez fue capturado en diligencias de registro y allanamiento realizadas en su lugar de residencia. En el procedimiento fueron incautados celulares, computadores, una tableta, dispositivos de almacenamiento masivo, una cámara, entre otros elementos.