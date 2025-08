Érika Zapata de Noticias Caracol reveló que su ex le puso los ‘cachos’; aún se está recuperando de la ‘tusa’

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos del país, entre otras cosas por la calidad de periodistas que tiene dentro de su nómina, dentro de ellas la reportera paisa, Erika Zapata, quien se ha ganado el corazón de los televidentes con su manera coloquial de sus notas. Justamente los temas del corazón la están afectando fuertemente, ya que recientemente reveló que se está recuperando de una infidelidad. Acá la emotiva historia.

PUBLICIDAD

Zapata es todo un ejemplo para miles de jóvenes que se preparan en las áreas de comunicación y del periodismo, no solo por su innegable talento frente a las cámaras, a esto se le suma que se la luchó para hacerse un nombre, trabajando en distintas cosas para mantener la beca que se ganó en la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Querido periodista de Noticias Caracol se despidió tras 35 años en el canal, así fue la emotiva despedida

Erika Zapata y sus fracasos amorosos este 2025 Foto: Redes socialesde Erika Zapata

Pero, más allá de su carrera periodística, todo lo relacionado con la vida sentimental de Zapata, ha despertado un gran interés en redes, y más tras los rumores de una supuesta relación con el cantante Andy Rivera, algo que ambos desmintieron.

Algo que ella misma no negó fue el hecho que recientemente sufrió una infidelidad, de la que´aún se está recuperando, suceso del que relató varios detalles en entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’:

“Me rompieron el corazón, había conseguido mi primer novio y resulta que me estaba engañando con otra persona y eso fue traumático. Esa fue la nota en la que la gente me vio llorando; yo desesperadamente me puse a llorar, yo no estaba preparada para que se burlaran de mí. Yo soy tan honesta en este mundo, tan infiel que cuando eso me pasó yo no sabía cómo actuar”, afirmó la mujer que también hace parte de ‘La Finca de Hoy’.

“¿Uno cómo supera eso? ¿Cómo se repone? Ese día me puse a llorar y con los días pensé las cosas. (...) Si a mí esa persona no me valoró, habrá mil personas que sí me quieran valorar. (...) Fue algo doloroso, yo estaba en una película, me salían hasta corazones por las orejas. Fue algo bonito. (...) Yo me estoy recuperando y cuando eso, pase esperaré a la persona adecuada", añadió.