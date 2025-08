“¡Insultar y minimizar a los demás no es sinónimo de carácter!”: Susana Muhamad le respondió a Quintero

Un nuevo rifirrafe se registró entre los aspirantes a candidatos del petrismo a las próximas elecciones presidenciales del 2026. En esta oportunidad los protagonistas son Daniel Quintero Calle y Susana Muhamad, luego que en una entrevista radial, el exalcalde de Medellín, arremetiera contra Muhamad asegurando que no la ve haciendo una campaña para ella.

PUBLICIDAD

Quintero aseguró que “yo no la veo haciendo una campaña a la presidencia, sino como ayudándole a otros internamente”.

También le puede interesar: “No voten por mí si no quieren que haya cambios profundos”: Daniel Quintero a los colombianos

Quintero se fue contra Susana Muhamad y Gustavo Bolívar salió en su defensa

La publicación la hizo la misma Muhamad que publicó un video en el que reaccionaba con caras a las afirmaciones de Quintero y en el que también incluyó las palabras de Gustavo Bolívar. En el texto con el que lo acompañó escribió: "¡Insultar y minimizar a los demás no es sinónimo de carácter! La convicción, perseverancia, empatía y solidaridad es lo que nos hace progresistas“.

En el video se escucha a Quintero decir que “esto tiene que ver con el carácter. Yo no creo que pueda arreglar un país que tienen tantos problemas con tantas falta de carácter”.

Luego se escucha a Gustavo Bolívar, que dice: “ojalá hubiera más mujeres como Susana Muhamad, una mujer muy inteligente, que ha hecho todo el recorrido desde la Bogotá Humana, fue secretaria de Hábitat, fue ministra, conoce este país y es una persona intachable en las cuestiones morales”.

Además, agregó que “nunca ha tenido una investigación por corrupción”, contrario a la situación que enfrenta Quintero, que tiene más de una decena de procesos judiciales y varios por corrupción en trámite. “Yo no la menospreciaría”, puntualizó el también aspirante a sucesor de Gustavo Petro.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Si se van a poner a pelear y a sacarse los ojos no van a llegar ni a una representación en el Congreso. Qué mal“, ”La tarea de ese tipejo dentro del @PactoHistorico es hacer daño, como lo que hizo en Medellín. Un trepador fingiendo ser de izquierda pero que es admirador de Uribe", “Acabé de descargar este vídeo y lo guardaré con mucho amor para hacerlo viral cuando veamos a Susi haciéndole campaña a Daniel Quintero con camiseta incluida por orden de Petro. Será hermoso y lo disfrutaremos” y “Quintero perdiendo puntos, en vez de ganar, con su actitud crítica solo destapa faces de su personalidad que no van con la idea pública al respecto. Susana M. Es muy apreciada y sus logros y calidad humana. No es de progresistas esa actitud. Justicia Social”.