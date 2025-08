“No voten por mí si no quieren que haya cambios profundos”: Daniel Quintero a los colombianos

Daniel Quintero Calle piden que no voten por él si no quieren cambios radicales

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirando a ser elegido como el candidato del petrismo, para darle continuidad a las ideas del actual gobierno de Gustavo Petro, aunque con propuestas radicales bajo su lema de “resetear la política”, ahora publicó un mensaje a través de sus redes sociales para pedirle a los colombianos que no voten por él si no están seguros de querer “cambios profundos”.

Quintero aseguró en medio de una entrevista con la W Radio, que los colombianos no deberían votar por él si no quieren cambios reales en el país.

Quintero pide que no voten por él si no quieren cambios reales

"Le pido a los colombianos que no voten por mí si no quieren que haya cambios profundos y reales en este país. El sistema está corrompido y vamos a resetearlo“, escribió en su cuenta de X antes Tiwtter y acompañó el mensaje con un apartado de la entrevista con Julio Sánchez Cristo.

En el audio repite lo mismo y agrega que “Si yo voy a ser presidente de Colombia, y le pido a los colombianos que no voten por mí si no quieren que hayan cambios profundos y reales en este país. Si lo que quieren es que todo siga igual o que cambie un poquitico, que escojan otro candidato”.

Luego se refirió a la derecha y dijo que siendo “corrupta ha gobernado, es la que llenó al país de notarías, de cámaras de comercio, de fotomultas, porque vendieron todo”.

Sánchez Cristo le respondió diciendo que “usted hábilmente omite una parte de la historia. La gente votó por el último gobierno pensando que todo lo usted acaba de decir iba a cambiar, y todo no solo siguió igual, sino que empeoró y eso no es la derecha, eso ha sido la izquierda”.

Al comentario, Quintero insistió en la frase que repite constantemente, “por eso es que hay que resetear a la política en Colombia. También me han criticado porque yo digo que este país no lo arregla un presidente”, y agregó lo que también repite “el Congreso es una banda criminal que se dedica a la extorsión”

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Ok, le doy mi voto si me comprueba que no tiene ninguno de los funcionarios que tuvo durante su alcaldía incurso en una investigación por corrupción o malos manejos. Y no le pido la suya porque creo que también anda enredado" , "Así como cambio a Medellín pero para mal“, ”No vote por el que dejó tirada a Medellín hará lo mismo con Colombia tenga mucho cuidado" y "Medellín dice lo contrario , (ver votos de Upegui) y yo le creo a la voz de Medellín“.