Petro sobre la condena a 12 años de prisión de Uribe: “encarcelado en su propia hacienda”

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la condena que recibió el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión en la mañana de este sábado 2 de agosto. En una larga publicación en su cuenta oficial en la red social X, el presidente Petro hizo múltiples comentarios sobre el resultado del juicio contra Uribe sin mencionarlo directamente.

“El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo, ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos. Es hora de descanso; el guerrero sabe como es su descanso”, sostuvo el presidente Petro.

Más adelante aseguró que “las ideas fascistas” son como fantasmas y tienen la capacidad de seducir a los ciudadanos, incluso a aquellos que resultan afectados por este tipo de ideologías.

“Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez, nos enseñó de los otoños del patriarca. Viene un mundo nuevo, de energías limpias y no fósiles. Un mundo cae, es cierto, soy libre y como presidente le grito a los colombianos y colombianas, que es la hora de la libertad (SIC)”, advirtió el primer mandatario en su cuenta de X.

Petro aseguró que quiere la libertad de Uribe

Esta no fue, sin embargo, la única mención que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre la condena que recibió el expresidente Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El pronunciamiento del mandatario se dio como respuesta a un comentario que había hecho Jerónimo Uribe, el hijo del expresidente, quien lo señaló de estar detrás del fallo de la justicia ordinaria.

“Esto, con el debido respeto al señor Jerónimo, es una calumnia. En mi estrategia no está la condena de Uribe, está la libertad de Uribe. Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Alvaro Uribe, fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda, y luego, se puso en manos de la juez, al renunciar al senado”, sostuvo Petro en X.