La jueza Sandra Heredia reveló por qué decidió privar de la libertad a Uribe en su fallo

Aunque se esperaba que la jueza Sandra Heredia publicara oficialmente el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe, el texto completo fue filtrado a los medios de comunicación en la mañana de este viernes 1 de agosto. Varios apartes del fallo, que supera las 1.000 páginas, han llamado la atención de la opinión pública, pero hubo uno que fue especialmente controvertido: el fragmento en el que la jueza explica por qué el exmandatario debe ser privado de la libertad de forma inmediata en su domicilio.

En el fallo, la jueza empezó por reconocer que había varios factores a favor del expresidente Uribe. Entre otras cosas, mencionó que el exmandatario había comparecido ante la justicia de forma continua sin perderse las citas procesales a las cuales tuvo que acudir en calidad de imputado.

De hecho, en la decisión la jueza advierte que esto fue una muestra de la actitud “responsable y respetuosa” que tuvo el exmandatario, más aún porque acudió de forma presencial siempre que fue convocado, por lo cual ayudó a garantizar que se desarrollaran los correspondientes actos procesales.

Sin embargo, la jueza también indicó que hubo otras prácticas de la defensa de Uribe que hubo algunas movidas para ralentizar el ritmo del juicio.

“No es menos verídico que desde lafase primigenia de la actuación se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio, superando los márgenes legítimos de defensa, que si bien morigeró con el trasegar procesal, se erigieron como inferencias ineludibles que evadir la administración de justicia”, indicó el fallo.

Adicionalmente, la jueza dejó expresada la procupación que le asistía sobre el riesgo de que el expresidente Uribe escapara de la justicia en Colombia.

“También hemos de resaltar, dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta“, concluyó en el fallo.

El duro enfrentamiento entre la jueza y Uribe

En medio de la lectura de la pena, la jueza Sandra Heredia y el expresidente tuvieron un amargo desencuentro a raíz de un comentario que hizo la togada sobre el comportamiento de los hijos del exmandatario.

“Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado que no tuvieron la gallardía de acompañarlo acá cuando tuvo que hacer presencia, pero sí de hacer publicaciones en contra de la suscrita”, señaló la jueza.

El expresidente no guardó silencio y de inmediato arremetió contra ella. "Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado. Pero no le acepto que se meta con mi familia”, le contestó Uribe.