“Es muy duro cuando se meten con la familia de uno, ¿no?”: madres de falsos positivos a Uribe

Desde las 2 de la tarde de este viernes 1 de agosto la jueza Sandra Heredia procedió a leer la pena contra el expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de prisión. En medio de la lectura, la jueza arremetió contra los hijos del exmandatario y él le contestó. Este hecho generó múltiples reacciones e incluso las madres de víctimas de falsos positivos de Soacha se pronunciaron.

El episodio ha sido ampliamente compartido en las redes sociales. Todo empezó cuando la jueza se refirió a la filtración de la sentencia, que llegó a las manos de los medios de comunicación durante la mañana de este viernes. Esto permitió que todo el país supiera de forma anticipada que el exmandatario había sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Además, tendrá que pagar una millonaria multa y será privado de la libertad en su domicilio.

Entre otras cosas, sostuvieron que las partes del juicio no mantuvieron la reserva de la sentencia porque justo después de que la compartieran resultó publicada. Además, arremetió contra los hijos del exmandatario, Jerónimo y Tomás Uribe.

“También tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado que no tuvieron la gallardía de acompañarlo acá cuando tuvo que hacer presencia, pero sí de hacer publicaciones en contra de la suscrita”, sostuvo la jueza.

El comentario generó una reacción inmediata por parte del expresidente Uribe. “Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado. Pero no le acepto que se meta con mi familia”, indicó Uribe.

La jueza aseguró que no se estaba “metiendo” con su familia. Y señaló que ha respetado al exmandatario, pues dirigió al país durante dos períodos presidenciales. Sin embargo, el expresidente siguió hablando, lo que molestó a la jueza.

“Por favor, ¿se puede callar?“, le preguntó la jueza y le señaló que ella no había dicho nada que no fuera cierto.

El fuerte comentario de las madres de víctimas de falsos positivos

La organización que representa a las madres de falsos positivos pronto hizo un punzante comentario sobre el episodio que protagonizaron la jueza y el expresidente.

"Es muy duro cuando se meten con la familia de uno. ¿No?“, reza el tuit publicado por la cuenta de X de las madres de víctimas de falsos positivos.