“Estoy en recuperación”: Miguel Polo Polo publicó video desde el hospital

Miguel Polo Polo, representante en la Cámara, fue hospitalizado de urgencia en la noche de este martes, 29 de julio, luego de presentar molestias persistentes en el pecho y signos de alteración cardíaca. El congresista fue trasladado a la Clínica Country, en Bogotá, donde permanece bajo estricta observación médica. En las últimas horas, publicó un video desde el hospital.

En las imágenes se observa a Polo Polo acostado en la camilla y con la tradicional bata azul celeste, mientras está hospitalizado.

Polo Polo publicó video a través de sus redes para hablar de su estado de salud

“Los que me conocen muy bien saben que a mí para nada me gusta victimizarme, pero me llegaron trinos de periodistas en donde prácticamente me culpan de lo que pasó en la comisión primera. Ahí es donde uno se pregunta que tres años de oposición valerosa, de oposición juiciosa, seria, se van a ver manchados, derrumbados, por no asistir a una votación”, dijo en la primera parte del video, el cual acompañó con un texto que dice: "Gracias a Dios estoy en recuperación. Gracias a los médicos y a la clínica Marly por su atención. Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos"

Luego se refirió a la razón por la que no asistió, “no asistí por temas de salud y ahí debo decirle a mis votantes que uno como figura pública o como político uno tiene que mantener informado a la gente que confió en uno sobre su estado de salud".

Polo Polo reveló que tiene antecedentes cardiacos en su familia y que sufre de la presión arterial, pero que está controlado. Sin embargo, que en las últimas semanas ha tenido picos altos de la presión.

“Solo deseo que las personas que me han señalado y que me han juzgado por no poder votar en la comisión, nunca pasen por problemas del salud del corazón ni por ninguna otra dificultad de salud como en este momento me encuentro ahora”, puntualizó.