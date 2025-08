“No le acepto que se meta con mi familia”, el reclamo de Álvaro Uribe Vélez a la jueza Sandra Heredia

Este viernes 1 de agosto se llevó a cabo una audiencia virtual en la que la juez Sandra Heredia leyó la resolución en primera instancia con sus correspondientes condenas en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con la decisión de la juez, el exmandatario contará con una pena de 144 meses de prisión domiciliaria y también deberá pagar una multa, al haberse comprobado su responsabilidad en dos de los tres delitos que se le acusaban.

Sin embargo, más allá de la condena, uno de los momentos que marcó la lectura de esta primera sentencia fue el inicio de la misma cuando la juez se refirió a la filtración de la condena del político antes de la audiencia.

Según Heredia, los hijos del líder del Centro Democrático fueron responsables de presuntas publicaciones en contra de ella a través de redes sociales.

“Tengo entendido que alguno de los hijos del procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”, fueron las palabras de la juez que automáticamente generaron la interrupción del político.

Vélez prendió su micrófono y casi de inmediato reaccionó diciéndole a la juez que no le aceptaba que se metiera contra la familia del mismo. “Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia, reclamó el expresidente.

En ese sentido, la juez le respondió y le pidió quedarse callado por no tener la palabra para ese momento. "Por favor se puede callar, señor Uribey si usted quiere, con mucho gusto, le doy el uso de la palabra para que deje las constancias", fueron las palabras de la juez.