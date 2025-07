“A esa plaga hay que erradicarla”: Abelardo de La Espriella lanzó advertencias a la izquierda radical

En medio de una entrevista, el hoy precandidato de la extrema derecha, Abelardo de La Espriella, lanzó fuertes advertencias a la izquierda y a la izquierda radical, luego de la decisión de la juez Sandra Heredia al declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El precandidato reaccionó poco después de la decisión de la juez y no solo tildó el juicio de montaje, sino que también pidió que los colombianos salgan a las calles para defender la inocencia del expresidente Uribe. “Hoy ocurrió lo que sabíamos que iba a pasar. La izquierda radical, enquistada en la institucionalidad, quiere destruir al mayor símbolo político de nuestra democracia: Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

Fuertes advertencias contra la izquierda de Abelardo de la Espriella por fallo contra Uribe

En diálogo con La FM dijo: “esto no va a quedar así. Sepan ustedes señores de la izquierda que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente”.

Luego habló de un hipotético caso en el que llegara a ser elegido como el mandatario de los colombianos y dijo que: “conmigo no va haber sentadas, no va haber saludos, conmigo no va haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente, para acabar ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla, así de sencillo y en mí encontrarán el peor enemigo posible”.

Los usuarios de internet se pronunciaron ante las afirmaciones diciendo que: "Gravísimo que lleguemos al punto de que alguien haga campaña con esto...“, ”La boca solo emite lo que su corazón emana. Ya huele a quemado“, ”Qué horror abrirle micrófonos a esta clase de gente. Violencia es lo que se viene en contra de quienes no piensan como ellos. (incremento de la violencia)“, ”Qué lindo suena eso, aquí está mi voto seguro" y "Primera vez que tiene razón!!!“.